قفزة للدولار..«المركزي» يعلن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار (الاحد 06 مارس 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاحد 06 مارس 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.6483 دينار.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.0801 دينار، والجنيه الاسترليني 6.1497 دينار، والليرة التركية 0.3273 دينار، والدولار الكندي 3.6511 دينار ليبي، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2388 دينار، والدرهم الإماراتي 1.2655 دينار، والدينار التونسي 1.5746 دينار ليبي، والدرهم المغربي 0.4769 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الاحد 06 مارس 2022: