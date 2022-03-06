بلومبيرغ: أربعة حقول نفطية تستأنف نشاطها من جديد

ذكرت وكالة بلومبيرغ الأمريكية اليوم الأحد إن أربعة موانئ نفطية استأنفت العمل من بين ستة موانئ لتصدير نفط الدولة إلى الأسواق الدولية بعد إغلاقها يوم الخميس .

وبحسب بلومبيرغ قال: الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأنهم غير مصرح لهم بالتحدث إلى وسائل الإعلام إن المحطات في رأس لانوف والبريقة وزويتينة والسدرة استأنفت عملياتها.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط يوم الخميس إن الموانئ الأربعة ومنشآت في مليتة والزاوية أغلقت مؤقتاً بسبب سوء الأحوال الجوية

وأوضح وزير النفط محمد عون في وقت لاحق إن هذه الخطوة غير مبررة وانتهاك للأمن القومي وفقاً للوكالة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية