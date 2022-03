بلومبيرغ: استئناف إنتاج النفط في رأس لانوف والبريقة والزويتينة والسدرة

استأنفت محطات النفط في رأس لانوف والبريقة والزويتينة والسدرة عملياتها بحلول يوم الأحد، وفقًا لصحيفة بلومبيرغ.

وقالت الصحيفة الأمريكية إنه لم يتضح ما إذا كانت مليته والزاوية ما زالا مغلقين، مؤكدة أن إنتاج النفط الليبي انخفض إلى أقل من مليون برميل يوميًا، وفقًا لوزير النفط والغاز محمد عون.

وأضافت الصحيفة أن هذا الانخفاض يمثل مشكلة أخرى في المعروض بالنسبة لأوبك؛ حيث إن ليبيا، وهي العضو في منظمة أوبك، منغمسة الآن في أزمة سياسية مع ارتفاع الأسعار في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

يشار إلى أنه قد تم إغلاق حقل الشرارة، أكبر حقول ليبيا، وحقل الفيل في الأيام القليلة الماضية بعد أن أغلقت مجموعات مجهولة الصمامات الرئيسية.

كما أغلقت أيضا ستة موانئ تصدر النفط الليبي إلى الأسواق الدولية يوم الخميس، على الرغم من إعادة فتح أربعة منها الآن، ولكن المؤسسة الوطنية للنفط أرجعت إغلاقها لسوء الأحوال الجوية.

المصدر: صحيفة بلومبيرغ الأمريكية

