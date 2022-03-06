شحنة من السيولة النقدية تصل مصارف غات وأوباري

أفاد مراسل قناة 218 بوصول سيولة نقدية للمصارف التجارية في مدينتي غات وأوباري، تُقدّر بنحو 42 مليون دينار أرسلها مصرف ليبيا المركزي لتعزيز وتغطية الطلب على النقد قبل حلول شهر رمضان.

وأوضح المصدر أن السيولة التي وصلت لغات تُقدّر ب16مليون دينار، خصص منها 10ملايين دينار لفروع المصرف التجاري الوطني، و6 ملايين دينار لصالح فروع مصرف شمال أفريقيا.

كما وصلت إلى المصارف التجارية في أوباري سيولة نقدية تُقدر ب 26 مليوناً، خصص منها 10ملايين دينار للمصرف التجاري الوطني و6 ملايين دينار لفرع مصرف شمال أفريقيا و10ملايين دينار لفروع مصرف الجمهورية.

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