بعد إغلاق صممات ضخ الخام من حقلي الشرارة والفيل.. “صنع الله”: مضطرين لإعلان حالة القوة القاهرة وعلى النحو المعمول به في الصناعة النفطية

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن إغلاق صمامات ضخ الخام من حقول الشرارة والفيل، مما تتسبب في فقدان 330 ألف برميل في اليوم وخسارة يومية تتجاوز 160 مليون دينار ليبي.

‏‎كما أكد رئيس مجلس الإدارة “مصطفى صنع الله” بأن مجموعة من العصابات المشبوهة بزعامة المدعو محمد البشير القرج اقدمت على إغلاق صمامات ضخ الخام وأضحى تنفيذ التزاماتنا تجاه المكررين في السوق النفطية مستحيلاً وعليه فأننا مضطرين لإعلان ( حالة القوة القاهرة ) وعلى النحو المعمول به في الصناعة النفطية.

وأضاف قائلاً “لمصلحة من ؟!! تأتي هذه الاغلاقات، حيث أتت بعد قفزة الأسعار التي تجاوزت 100دولار للبرميل ، نفس العصابة أغلقت هذه الصمامات بين عامي 2014 الى 2016 م وتزامنت مع طفرة الأسعار وكل هذه المؤشرات تؤكد أن لها ارتباطات مشبوهة تحركها أيادي خفية لجر البلاد إلى فوضى وقد تم تقديم بلاغ للنيابة العامة لاتخاذ اجراءات رادعة ودقيقة لكشف المخططين والمنفذين والمستفيدين من وراء هذا العمل المعيب.

وتابع بالقول: لم يكن تحدي الإغلاق الأصعب أو الأخطر على استقرار قطاع النفط وسينتهي باذن الله، لكنه الأكثر إيلاماً لكل الليبيين ذلك أن أطراف الفتنة أبت ألا أن تغلق النفط في وقت طفرة الأسعار، ولكن الخطوات القادمة لابد أن تكون حازمة ومحكومة بالمعيار القانوني الجنائي ولا مناص من ملاحقتهم جنائياً لدى النيابة العامة.

‏‎واختتم صنع الله مؤكداً بأن منذ عقد من الزمن تتعرض البنية التحتية لقطاع النفط إلى أعمال غير قانونية من اعتداءات على البنى التحية وتخريد خطوط الإنتاج والمعدات السطحية على مرأى ومسمع الجميع وترتب عليها تحديات اقتصادية صعبة فاقمتها تعطل الميزانيات، وكذلك ندرك ثقل الصعوبات التي يواجهها كل المستخدمين، ولكننا وبعزيمة أبنائنا سنتجاوز كل هذه التحديات للنهوض بالقطاع ليستعيد نشاطه ودوره الحيوي .

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