تراجع إنتاج ليبيا من النفط إلى 920 ألف برميل يومياً

قال وزير النفط محمد عون، إن إنتاج ليبيا من النفط تراجع إلى 920 ألف برميل يوميًا، على خلفية الإغلاقات التي طالت بعض الحقول وفقًا لما نقلته وكالة بلومبيرغ.

وكشفت مصادر خاصة لـ218 في وقت سابق، عن توقف الإنتاج بحقل الشرارة، فيما أعلن جهاز حرس المنشآت النفطية عن مسؤولية بعض الأفراد التابعين له عن الإغلاق.

وأضافت المصادر أن إنتاج حقل الفيل النفطي الواصل إلى ميناء مليتة غرب البلاد، والبالغ 60 ألف برميل، توقف كاملاً بعد إغلاق لصمام قرب مدينة الرياينة نفّذه محتجون تابعون للجهاز، مطالبين بصرف مرتباتهم المتأخرة، مضيفًا أن من أغلقوا الصمام هم الأفراد ذاتهم الذين عطلوا خطوط نقل النفط الخام، الواصلة بين حقل الشرارة وميناء الزاوية النفطي، الأسبوع الماضي.

وفي ذات السياق، قال مصدر ملاحي يعمل في ميناء الزويتينة الواقع في منطقة الهلال النفطي في تصريح لـ218، إن عمليات التصدير عادت إلى طبيعتها السبت بعد انتهاء اعتصام العاملين، مطالبين الحكومة بتنفيذ قرار زيادة المرتبات بنسبة 67% وتحسين بيئة العمل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية