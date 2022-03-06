جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي يُعلن عن وجود تسرب بالخط الفرعي المغذي لمشروع جالو/ أوجلة الزراعي

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي أن ما يرد من أخبار بمختلف منصات التواصل الاجتماعي وبعض المنصات الإخبارية عن وجود تسرب كبير بقرب مدينة أوجلة بالمسار الرئيسي لمنظومة السرير – سرت / تازربو – بنغازي غير صحيح و غير دقيق، حيث أن التسرب حدث بالخط الفرعي المغذي لمشروع جالو/ أوجلة الزراعي.

كما أفادت إدارة المنظومة بأنه تم قفل التسرب وفي إنتظار الجهات المختصة لإجراء عمليات الصيانة المطلوبة، حيث تطمئن إدارة الجهاز كافة المواطنين بأن الإمداد المائي بالمنظومة مستمر وبشكل جيد.

وفي الختام أكد المكتب الإعلامي بالجهاز على ضرورة تحري الدقة في تداول أخبار ومناشط الجهاز .

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