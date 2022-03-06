رويترز: إغلاق حلقي الفيل والشرارة تسبب في خسارة 160 مليون دينار

ذكرت وكالة رويترز العالمية للأنباء اليوم الأحد نقلاً عن المؤسسة الوطنية للنفط إن إغلاق حقلي الفيل والشرارة النفطيي أدى إلى خسارة 330 ألف برميل يومياً وأكثر من 160 مليون دينار (34.69 مليون دولار) .

وأشارت بلومبيرغ إلى أن في الأسبوع الماضي قال مهندسان نفط في حقل الشرارة الرئيسي إن العمليات توقفت مؤقتاً بعد إغلاق أحد صمامات الأنابيب دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط ،مصطفى صنع الله إن إغلاق صمامات خطوط الأنابيب دفع المؤسسة إلى إعلان القوة القاهرة في حقول النفط وفقاً للوكالة.

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