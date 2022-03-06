تخفيض تصنيف روسيا إلى “سي أي” خوفا من التخلف عن السداد

أنزلت وكالة “موديز” للتصنيفات الائتمانية تصنيف روسيا الائتماني إلى” سي أي” اليوم الأحد، واحتفظت بتوقعاتها السلبية للتصنيف استناداً إلى القيود التي فرضها البنك المركزي والتي ستقيد المدفوعات عبر الحدود بما فيها الديون.

وأكدت الوكالة أن الدافع من وراء تخفيض التصنيف هو ازدياد المخاوف حول قدرة روسيا على سداد التزامات الديون من عدمها، فيما تتراوح توقعات التعافي بمستوى التصنيف “سي أي” بين 35% و60%.

وفي وقت سابق، قالت الوكالة إنها خفضت التصنيف الائتماني طويل الأجل وتصنيف الديون الممتازة غير المضمونة لروسيا إلى “بي 3” من “بي أي أي 3” وعزت ذلك إلى العقوبات الصارمة التي فرضتها الدول الغربية على موسكو.

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