مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية يناقش جملة من القرارات والإجراءات خلال اجتماعه العادي الثالث لعام 2022م

قام مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية اليوم الأحد السادس من مارس الجاري بعقد اجتماعه العادي الثالث لعام 2022 م، وذلك لاستعراض ومناقشة جملة من الإجراءات والقرارات.

حيث تم اعتماد محضر اجتماع مجلس الوزراء الثاني لعام 2022م، وقرر المجلس خلال الاجتماع استحداث مستشفى الحوادث بمنطقة حي عبد الكافي – سبها، وذلك في إطار الرفع من مستوى الخدمات الصحية بالجنوب ونظراً لما تعانيه المنطقة الجنوبية من نقص في المستشفيات التخصصية والعلاجية.

تم أيضاً الموافقة على إضافة حكم لقرار مجلس الوزراء رقم (109) لسنة 2021م بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث والدراسات الإستراتيجية والأمنية، ومنح الإذن للمركز الليبي لاعتماد التعاقد مع مركز الخبرات المهنية (بميك) المصرية لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع البنية التحتية للجودة.

تناول الاجتماع كذلك مناقشة تقرير وزير العدل (رئيس اللجنة المكلفة) بالتحقيق الإداري مع وزيرة الدولة لشؤون المرأة بشأن توقيع مذكرة التفاهم مع الأمم المتحدة، حيث خلص التقرير إلى صحة الإجراءات التي اتبعتها وزيرة الدولة لشؤون المرأة إداريا وأن الدولة الليبية متحفظة مسبقا على بعض بنود المذكرة التي تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية وأقر المجلس إيقاف العمل للمذكرة احتياطيًا لتجنب أي شبهات.

وقرر أيضاً رفع الصبغة العسكرية لمعسكر العواشير الواقع بمحلة الفتح ببلدية سوق الجمعة وذلك للاستفادة منه في تنفيذ بعض المشاريع في مجال الصحة والتعليم حيث أن المنطقة مصنفة على أنها تعليمية حسب المخطط العام، أيضاً تخصيص المبنى الحالي التي تمارس بلدية تاجوراء في أعمالها منه (سوق شعبي) كمقر للبلدية.

كذلك تقرر تخصيص قطعة أرض مقام عليها مبنى مستغل حالياً مقر لمراقبة التربية والتعليم بالبلدية بمنطقة إسبان.

ومن ضمن القرارات التي أصدرها المجلس أيضاً، الموافقة على صرف منحة شهرية بقيمية (600) دينار لفئة أطفال التوحد أسوة بباقي الفئات وفقًا للقوائم المحالة من وزارة الشؤون الاجتماعية.

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