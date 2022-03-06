إجراءات احترازية لمواجهة ارتفاع أسعار الدقيق في ليبيا

بحث وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة محمد الحويج، خلال اجتماع له مع عدد من المسؤولين بالوزارة السبت، جملة من الإجراءات الاحترازية لمواجهة ارتفاع أسعار الدقيق في السوق المحلي، من خلال منح التسهيلات لاعتمادات هذه السلعة من مصرف ليبيا المركزي، والتزام شركات المطاحن والأعلاف بتوفير مخزون 3 أشهر إضافية، إلى جانب التوسع في زراعة القمح في الجنوب.

كما استعرض الحويج نشاط الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة خلال العام الماضي، لتفعيل قطاع الاستثمار بمشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي في عدة مجالات، إضافة إلى نشاط الإدارات والمكاتب بالوزارة في متابعة السوق المحلي ومراقبة الأسعار وجودة الخدمات، والمقترحات المحالة لمجلس الوزراء في هذا الشأن.

وأشار الحويج إلى أن الوزارة والجهات التابعة لها، وضعت خطة عمل العام الماضي، لتفعيل وتطوير قطاعات التأمين والاستثمار والتجارة والمشروعات الصغرى والمتوسطة، بهدف تحقيق التنوع الاقتصادي والتنمية المكانية.

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