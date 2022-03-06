وزارة النفط: إقفال صمامات خطي الشرارة والفيل يُعد تهديدًا حقيقيًا لقوت الليبيين

طرابلس 06 مارس 2022 (وال)- اعتبرت وزارة النفط والغاز إقفال صمامات خطي الشرارة والفيل النفطيين في هذه الظروف، تهديدًا حقيقيًا لقوت الشعب الليبي.

ودعت الوزارة – في بيان اليوم الأحد لها – كافة الأطراف ذات العلاقة بسرعة التدخل والنظر في مطالب الأشخاص الذين قاموا بإقفال الصمامات، مستنكرة هذه الأعمال التي تُعد تهديدًا لدخل الليبيين.

وقالت الوزارة إن الإغلاقات الحاصلة الآن وفي ظل الإرتفاع الذي تشهد أسعار النفط والغاز عالميًا، هي مساس بقوت الليبيين باعتبار أن النفط هو الدخل الوحيد البلاد. (وال)

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