الحكم المحلي تبحث مع عدد من عمداء البلديات الصعوبات التي تواجهها أثناء تنفيد الأعمال الموكلة إليها

اجتمع وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات ” مصطفي أحمد سالم” اليوم الأحد، بعدد من عمداء البلديات بالمنطقة الغربية والشرقية والجنوبية .

تناول الاجتماع مناقشة سير عمل البلديات الصعوبات التي تواجهها أثناء تنفيد الأعمال الموكلة إليها، كما قام الوكيل بطرح عدد من التوصيات المهمة للعمداء البلديات منها صلاحية البلديات فى التعاقد على المشاريع الخدمية داخل كل بلدية، والعمل على سرعة وتنفيذ هذه المشاريع وفق الصلاحيات والضوابط التي منحتها لهم وزارة الحكم المحلي .

وفي ختام الاجتماع شدد الوكيل على ضرورة استعراض ماتم إنجازه بشكل دوري فى الاجتماعات التشاورية القادمة مع عمداء البلديات .

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