خاص.. “عون” يقدم شكوى لنائب العام ضد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط بخصوص إيقاف تصدير النفط بعدد من الموانئ النفطية

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على خطاب وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية “محمد عون” إلى النائب العام “الصديق الصور”.

حيث أفادت الرسالة بخصوص الإجراءات الفنية في العادة كانت تعامل على مستوى الموانئ والمنصات البحرية، الأمر الذي يتطلب منكم التدخل خصوصاً في ظل إرتفاع أسعار النفط الخام ووصلولها إلى ما يقارب ال120 دولار للبرميل ان هذا العمل ليس في مصلحة الشعب الليبي.

وبهذا الصدد فإن وزارة النفط والغاز تعتبر ما حصل من إيقاف للتصدير هو مساس بالأمن القومي وعبث بمقدرات الشعب الليبي وبهذا الخصوص نود التأكيد على ما ورد بمذكرتنا إلى سيادتكم بتاريخ 06/يناير/2022 والتي اوضحنا فيها بأن رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط قد حجب بلايين الدينارات بعضها احتفضت به شركات أجنبية ولم يردها للخزانة العامة نأمل منكم اتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية