العامة للكهرباء تعلن عن سرقة 4350 متر من الأسلاك الكهربائية بعدة مناطق مختلفة

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن سرقة أسلاك ضغط عالي على خط بوجناح مسافة 750 متر بدائرة توزيع الحي الصناعي، وكذلك سرقة أسلاك ضغط عالي على خط اشميخ مسافة 2700 متر بدائرة توزيع سوف الجين، كما تم سرقة أسلاك ضغط عالي على خط رقم (13) من فرعية 27 مسافة 750 متر بدائرة توزيع النجيلة، تم أيضًا سرقة أسلاك ضغط عالي على خط الظسير مسافة 150 متر بدائرة توزيع شرق زليتن .

وناشدت الشركة كافة الجهات الأمنية والمواطنين إلى تكاثف الجهود وبذل المزيد من الجهد للقضاء على هذه الظاهرة التي انتشرت مؤخراً في بلادنا وبشكل شبه يومي، حيث أرهقت كاهل الشركة وتسببت في قطع التيار الكهربائي على العديد من الأحياء والمناطق السكنية .

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