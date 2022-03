وزارة النفط والغاز تعرب عن قلقها من إغلاق خطي إنتاج الشرارة والفيل

قالت وزارة النفط والغاز إنها تتابع بقلق شديد إغلاق خطي إنتاج حقلي الشرارة والفيل وتستنكر هذه الأعمال التي تهدد دخل الشعب الليبي، وخاصة في هذه الظروف التي تشهد ارتفاع أسعار النفط والغاز.

ودعت الوزارة في بيان لها الأطراف ذات العلاقة إلى التدخل والنظر في مطالب الأشخاص الذين قاموا بإقفال صمامات خطي الشرارة والفيل، وأكدت أن الإغلاقات الحاصلة خلال هذه الفترة هي مساس بقوت الليبيين باعتبار أن النفط هو دخل البلاد الوحيد.

وكان رئيس المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” قد أكد أنهم مضطرون لإعلان حالة القوة القاهرة في حقلي الشرارة والفيل بعد إغلاق صمام الرياينة، حيث إن تنفيذ التزامات المؤسسة في السوق النفطية بات مستحيلا بحسب قوله.

وكشفت “صنع الله” أن إغلاق صمامات ضخ الخام من حقول الشرارة والفيل تتسبب في فقدان 330 ألف برميل في اليوم وخسارة يومية تتجاوز 160 مليون دينار ليبي، وتساءل عن هذه الإغلاقات التي أتت بعد قفزة الأسعار التي تجاوزت 100 دولار للبرميل.

وأكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط أنه قد تم تقديم بلاغ للنيابة العامة لاتخاذ إجراءات رادعة ودقيقة لكشف المخططين والمنفذين والمستفيدين من وراء هذا العمل المعيب، مشددا على اتخاذ خطوات حازمة ومحكومة بالمعيار القانوني الجنائي.

المصدر: وزارة النفط والغاز + المؤسسة الوطنية للنفط

