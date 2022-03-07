استمرار صعود الدولار..«المركزي» يعلن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار (الاثنين 07 مارس 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاثنين 07 مارس 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.6547 دينار.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.0667 دينار، والجنيه الاسترليني 6.1517 دينار، والليرة التركية 0.3259 دينار، والدولار الكندي 3.6623 دينار ليبي، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2405 دينار، والدرهم الإماراتي 1.2673 دينار، والدينار التونسي 1.5769 دينار ليبي، والدرهم المغربي 0.4773 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الاثنين 07 مارس 2022: