أكدت وكالة رويترز أن أسعار النفط قفزت إلى أعلى مستوياتها منذ 2008 بسبب تأخير عودة الخام الإيراني إلى الأسواق العالمية، وفي الوقت الذي تدرس فيه الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون حظر واردات النفط الروسي.

وأوضحت رويترز أن خام برنت ارتفع 11.67 دولارا ليصل إلى 129.78 دولارا للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس 10.83 دولارات ليصل إلى 126.51 دولارا، مما يؤشر إلى تحقيق أعلى مكاسب يومية منذ مايو 2020.

ولفتت رويترز إلى أنه في الدقائق الأولى من التداول يوم الأحد، ارتفع كلا الخامين القياسيين إلى أعلى مستوى لهما منذ يوليو 2008 حيث بلغ برنت 139.13 دولارا للبرميل وخام غرب تكساس الوسيط 130.50 دولارا.

وكان رئيس المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” قد أكد فقدان 330 ألف برميل في اليوم وخسارة 160 مليون دينار ليبي بسبب إغلاق صمامات الضخ من الشرارة والفيل، وتساءل عن هذه الإغلاقات التي أتت بعد قفزة الأسعار التي تجاوزت 100 دولار للبرميل.

المصدر: وكالة رويترز

The post رويترز: أسعار النفط تقفز إلى أعلى مستوياتها منذ 2008 لتصل إلى 130 دولارا للبرميل appeared first on ليبيا الأحرار.

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