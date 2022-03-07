خام برنت يلامس أعلى مستوى له على الإطلاق

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط “خام برنت ” إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق متجاوزةً 139 دولارًا للبرميل في تعاملات مبكرة الاثنين.

وسجلت أسعار الخام مستويات قياسية؛ وذلك بسبب شُح في الإمدادات نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، بحسب ما نقلته وكالة cnbcarabia.

واستقرت أسعار العقود الآجلة لخام برنت عند الساعة الثانية عشرة بتوقيت ليبيا عند 128 دولارًا للبرميل، بينما ارتفع خام تكساس الأميركي 10,70 دولارات أو 9,3 % 126,3 دولارًا.

وفي وقت سابق، أكدت وكالة الطاقة الدولية أن الدول الأعضاء انتهت من تحديد أحجام مساهماتها، فيما تم الإعلان عنه هذا الأسبوع من ضخ 60 مليون برميل من النفط؛ دعمًا للأسعار.

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