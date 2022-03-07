نيران الحرب بين روسيا وأوكرانيا تشعل أسعار القمح

تواصل أسعار القمح ارتفاعها إلى مستويات قياسية؛ بسبب قطع الحرب الروسية الأوكرانية الإمدادات القادمة من البلدين، اللذيْن يمثلان معًا ثلث حاجة العالم من الحبوب.

وسجلت أسعار عقود القمح ارتفاعًا بنسبة بلغت 7% مسجلة 12,94 دولارًا للبوشل، وهو أكبر ارتفاع منذ ما يزيد عن 60 عامًا، بحسب اقتصاد الشرق، إلى جانب ذلك؛ تستمر أسعار الغذاء العالمية بالارتفاع إلى مستويات أعلى من أي وقت مضى، بحسب الأمم المتحدة.

وتعتبر أوكرانيا وروسيا أيضًا مورديْن رئيسييْن للذرة والشعير وزيت عباد الشمس، حيثُ اقترب سعر الذرة من أعلى مستوى له منذ 2012، بينما سجلت أسعار كلٍّ من زيت فول الصويا وزيت النخيل مستويات مرتفعة.

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