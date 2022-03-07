وزير الصحة المكلف يبحث تحديث وتطوير الأنظمة والقوانين الصحية مع نظيره بسلطنة عمان

اجتمع نائب رئيس مجلس الوزراء-وزير الصحة المكلف «رمضان أبوجناح» اليوم الأثنين، مع وزير الصحة بسلطنة عمان- رئيس الهيئة العليا للمجلس العربي للاختصاصات الصحية «أحمد السعيدي» والأمين العام للمجلس العربي «عمر الرواس»، وممثل دولة ليبيا في المجلس العربي- عضو الهيئة العليا ونائب رئيس المكتب التنفيذي «محمد السويحلي»، عبر تقنيات التواصل عن بعد، وبحضور مستشار وزير الصحة المكلف وعضو المجلس العربي «أحمد البوسيفي».

تم خلال الاجتماع مناقشة عددًا من المحاور أبرزها تحديث وتطوير الأنظمة والقوانين الصحية، إلى جانب الخطط والمشاريع والبرامج المستقبلية.

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