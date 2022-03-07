ديلي ميل: ويليامز تؤكد منع إنتاج النفط يحرم الليبيين من مصدر دخلهم

ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية اليوم الإثنين إن مبعوثة الأمم المتحدة لدى ليبيا ستيفاني ويليامز دعت إلى رفع الحصار المفروض على أكبر حقلين نفطيين في البلاد ، حيث ارتفعت أسعار النفط إلى أكثر من 130 دولارا للبرميل.

وأشارت ويليامز إلى أن منع إنتاج النفط من حقلي الشرارة والفيل يحرم جميع الليبيين من مصدر دخلهم الرئيسي .

كما أن جاء الإغلاق في الوقت الذي بلغ فيه خام برنت التسعير الدولي 139.13 دولارا للبرميل قبل أن يتراجع اليوم الإثنين ليتم تداوله عند 130.29 دولارا للبرميل.

وأوضحت الصحيفة البريطانية إن زيادة أسعار النفط تسببت في صدمة للأسواق العالمية.

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