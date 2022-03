صادرات تركيا لليبيا خلال يناير وفبراير الماضيين 456.7 مليون دولار أمريكي

أعلن مجلس الأعمال التركي الليبي التابع للجنة العلاقات التجارية الخارجية التركية، بلوغ صادرات تركيا إلى ليبيا خلال أول شهرين من العام الجاري، 456.7 مليون دولار أمريكي.

وأوضح المجلس في بيان، أن قيمة الصادرات إلى ليبيا في فبراير الماضي، بلغت 265.5 مليون دولار، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يصل حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال 5 أعوام، إلى 15 مليار دولار.

وأشار البيان إلى أن ليبيا استوردت من تركيا خلال الشهر الماضي، الألبسة الجاهزة والحبوب والبقول والبذور الزيتية ومنتجاتها والأثاث المنزلي والورق ومنتجات الغابات.

يذكر أن رئيس مجلس الأعمال التركي الليبي مرتضى قرنفل، دعا منذ العام الماضي رجال الأعمال الأتراك للاستثمار في ليبيا، مؤكدا أن استثمارات بقيمة عشرات مليارات الدولار تنتظرهم هناك، وذلك من أجل توطين الاستثمار في البلاد، وعدم الاكتفاء بالتبادل التجاري.

المصدر: وكالة الأناضول

