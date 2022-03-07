اقتصاد

خط نقل النفط في الريانية يعاود الضخ مجددا

تم النشر منذُ 41 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

مصدر لــ218: إعادة فتح صمام خط نقل النفط في الرياينة، والذي يربط بين حقل الشرارة و ميناء الزاوية النفطي

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قناة 218 الليبية

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