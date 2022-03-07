خط نقل النفط في الريانية يعاود الضخ مجددا

مصدر لــ218: إعادة فتح صمام خط نقل النفط في الرياينة، والذي يربط بين حقل الشرارة و ميناء الزاوية النفطي
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قناة 218 الليبية
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