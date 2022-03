لأول مرة منذ 2008.. ارتفاع أسعار النفط إلى قرابة 130 دولارا للبرميل الواحد

قالت وكالة رويترز إنّ أسعار النفط قفزت إلى أعلى مستوياتها منذ 2008 بسبب تأخير عودة الخام الإيراني إلى الأسواق العالمية، وفي الوقت الذي تدرس فيه الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون حظر واردات النفط الروسي.

وذكرت رويترز أنّ خام برنت ارتفع 11.67 دولارا ليصل إلى 129.78 دولارا للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس 10.83 دولارات ليصل إلى 126.51 دولارا، مما يؤشر إلى تحقيق أعلى مكاسب يومية منذ مايو 2020.

وأشارت رويترز إلى أنّه في الدقائق الأولى من التداول يوم الأحد، ارتفع كلا الخامين القياسيين إلى أعلى مستوى لهما منذ يوليو 2008 حيث بلغ برنت 139.13 دولارا للبرميل وخام غرب تكساس الوسيط 130.50 دولارا.

الجدير بالذكر أنّ ليبيا فقدت 330 ألف برميل في اليوم وخسارة 160 مليون دينار ليبي بسبب إغلاق صمامات الضخ من الشرارة والفيل، بحسب المؤسسة الوطنية للنفط

