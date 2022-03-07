خاص.. “العابد” يصرح لصدى الاقتصادية بخصوص صرف منح للعاطلين عن العمل

صرح وزير العمل والتأهيل “علي العابد” لصحيفة صدى الاقتصادية قائلا: مبادرة مهنتك مستقبلك تأتي في اطار خطة وزارة العمل والتأهيل لتدريب الباحثين على عمل في كل المدن الليبية.

وأضاف بالقول: هذه الورش ستنتقل وتصل لكل مدن والقرى ودواخل الجبل والجنوب وشرق أيضا،أينما تكون هناك قرية لايوجد بها مركز تدريب أو لا يوجد بها مركز لتأهيل، وهذه الورشة ستكون قريبة منهم لتدريب المرآة وذوي الإعاقة والشباب الباحثين عن العمل.

كما ختم حديثه بالقول : بخصوص منحة العاطلين عن العمل، حولنا حاليا الميزانية لوزارة المالية وسيتم اعتماد الميزانية في العام الحالي2022.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية