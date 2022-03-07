الأناضول: خلال شهرين صادرات تركيا إلى ليبيا بلغت 457 مليون دولار

أفادت وكالة الأناضول التركية اليوم الإثنين إن صادرات تركيا إلى ليبيا بلغت خلال أول شهرين من العام الجاري 456.7 مليون دولار أمريكي.

وأوضح مجلس الأعمال التركي الليبي التابع للجنة العلاقات التجارية الخارجية التركية أن قيمة الصادرات إلى ليبيا في شهر فبراير بلغت 265.5 مليون دولار.

وأضاف أن ليبيا استوردت من تركيا خلال فبراير الماضي الألبسة الجاهزة والحبوب والبقول والبذور الزيتية ومنتجاتها والأثاث المنزلي والورق ومنتجات الغابات.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يصل حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال 5 أعوام، إلى 15 مليار دولار وفقا للوكالة .

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