وفد من المصرف المركزي يبحث في واشنطن الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي

أجرى محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير والفريق المرافق له، مباحثات مع المكتب التنفيذي لصندوق النقد الدولي.

جاء ذلك خلال زيارة الوفد إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، اليوم الاثنين.

وبحسب ما أفادت الصفحة الرسمية للمصرف على فيسبوك، فقد تمحورت المباحثات حول جهود مصرف ليبيا المركزي للمحافظة على الاستقرار المالي والنقدي، ومسار توحيد مصرف ليبيا المركزي.

كما تم التطرق خلال المباحثات، إلى برامج الدعم الفني والاستشاري لصندوق النقد الدولي.

