وزارة العمل تبحث تسهيل إجراءات استجلاب العمالة الأجنبية

بحث وكيل وزارة العمل لشؤون الاستخدام علي الهادي الماقوري، مع رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب يوسف مراد، ضوابط استجلاب العمالة الأجنبية.

جاء ذلك خلال اجتماع جرى الإثنين بحضور مدير مكتب الاستخدام النوعي فوزي شكري بمقر مصلحة الجوازات والجنسية، ناقش تسهيل الإجراءات الخاصة باستجلاب العمالة الأجنبية، كما استعرض الضوابط والشروط التي تُنظم عملية الاستجلاب وكيفية التنسيق لوضعها موضع التنفيذ.

يُذكر أن وزارة العمل والتأهيل وقّعت اتفاقيات ثنائية مع دول الجوار، لتنظيم سوق استجلاب العمالة الوافدة في إطار خطة لتنظيم سوق العمل الليبي.

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