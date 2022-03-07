اقتصاد

تعاون مشترك بين وزارة العمل ومصلحة الجوازات لتسهيل إجراءات استجلاب العمالة الأجنبية

تم النشر منذُ 22 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 07 مارس 2022 (وال)- بحث وكيل وزارة العمل لشؤون الاستخدام علي الهادي الماقوري مع رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب اللواء يوسف عبد الله مراد، التعاون المشترك لتسهيل الإجراءات الخاصة باستجلاب العمالة الأجنبية.
واستعرض الوكيل خلال الاجتماع الذي عقد بمقر المصلحة الضوابط والشروط التي تنظم عملية الاستجلاب، وكيفية التنسيق بين الوزارة والمصلحة لوضعها موضع التنفيذ، وفقا لما نشرته الصفحة الرسمية لوزارة العمل والتأهيل. (وال)

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وكالة الانباء الليبية وال

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