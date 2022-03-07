إغلاق صمامات حقلي الشرارة والفيل يكبد ليبيا خسائر بالملايين يوميا

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خسائر بأكثر من مائة مليون دينار ليبي تتكبدها ليبيا يوميا في ظل ارتفاع أسعار النفط لأكثر من 100 دولار للبرميل، وفق ما ذكرته المؤسسة الوطنية للنفط، وذلك بسبب استمرار إغلاق صمامات حقلي الشرارة والفيل.

وأكدت، المؤسسة الوطنية للنفط، مساء اليوم الإثنين، بأن عملية إغلاق الصمامات في منطقة الرياينة لازالت مستمرة. في وقت تحاول فيه فرق شركة أكاكوس للعمليات النفطية فتحها.

وقالت المؤسسة، في بيان، إن فرق شركة أكاكوس (وهي الشركة المشغلة لحقل الشرارة) تواجه بعض الصعوبات الفنية “نتيجة لأعمال التخريب. التي طالت الصمام من قبل المجموعات المغلقة”.

وقال، مدير حقل الشرارة التابع لشركة أكاكوس للعمليات النفطية، محمد الفايد. في مكالمة هاتفية مع مكتب الإعلام بالمؤسسة الوطنية للنفط، إن الصمامات لازالت مغلقة.

خسائر كبيرة

وأكدت المؤسسة، أن غلق الصمامات تسبب في فقدان 330 ألف برميل في اليوم. أي بخسارة يومية تتجاوز الـ 160 مليون دينار ليبي.

‏‎ونقلت المؤسسة، عن رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، الأحد، اتهامه لـ “مجموعة من العصابات المشبوهة، بزعامة المدعو محمد البشير القرج. أقدمت على إغلاق صمامات ضخ الخام وأضحى تنفيذ التزاماتنا تجاه المكررين في السوق النفطية مستحيلا”.

وأضاف صنع الله، بأنهم في المؤسسة الوطنية للنفط، “مضطرين لإعلان (حالة القوة القاهرة) وعلى النحو المعمول به في الصناعة النفطية”.

وواصل صنع الله، “لمصلحة من تأتي هذه الإغلاقات بعد قفزة الأسعار التي تجاوزت 100 دولار للبرميل”. وقال صنع الله إن “نفس العصابة أغلقت هذه الصمامات بين عامي 2014 الى 2016 وتزامنت مع طفرة الأسعار.

ولفت إلى أن “كل هذه المؤشرات تؤكد أن لها ارتباطات مشبوهة تحركها أيادي خفية لجر البلاد إلى فوضى”.

وذكر صنع الله، أنه تم تقديم بلاغ للنيابة العامة لاتخاذ إجراءات رادعة ودقيقة لكشف المخططين والمنفذين والمستفيدين من وراء هذا العمل المعيب.

وطالب صنع الله، بأن “الخطوات القادمة لابد أن تكون حازمة ومحكومة بالمعيار القانوني الجنائي ولا مناص من ملاحقتهم جنائيا لدى النيابة العامة”.