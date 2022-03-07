“صنع الله” يبحث استئناف نشاط شركة بي بي في ليبيا في قطعها الاستكشافية البرية بحوض غدامس وقطعها البحرية بحوض سرت

ألتقى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفي صنع الله” اليوم الأثنين، مع الرئيس التنفيذي لشركة النفط البريطانية “برنارد لوني”.

تناول اللقاء مناقشة استئناف نشاط شركة بي بي في ليبيا في قطعها الاستكشافية البرية بحوض غدامس وقطعها البحرية بحوض سرت، كما تم التطرق لإستراتيجية المؤسسة الوطنية للنفط لتطوير الاستكشافات الغازية البرية والبحرية بغرض رفع معدلات إنتاج الغاز للاستجابة لزيادة الطلب على الغاز للسوق العالمية.

حيث أبدت شركة بي بي رغبتها في عقد ورشة عمل فنية مع المؤسسة الوطنية للنفط لمناقشة التفاصيل والجوانب الفنية لهذه الاستراتيجية وإمكانية مشاركتها تطوير بعض هذه الفرص.

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