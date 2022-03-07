صنع الله يرحب بعودة شركة “بريتيش بتروليوم” البريطانية لاستئناف نشاطها في ليبيا

طرابلس 07 مارس 2022 (وال)- رحب رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله بعودة شركة “بريتيش بتروليوم BB” البريطانية لاستئناف نشاطها في ليبيا، ومساهمتها في تطوير احتياطيات النفط والغاز ورفع معدلات الانتاج الحالية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده صنع الله مع الرئيس التنفيذي لشركة النفط البريطانية برنارد لوني، وذلك خلال فعاليات مؤتمر سيرا ويك بمدينة هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية، وفقا لما نشره الموقع الإلكتروني للمؤسسة.

حيث ناقش الجانبان خلال الاجتماع استئناف نشاط شركة بي بي في ليبيا في قطعها الاستكشافية البرية بحوض غدامس وقطعها البحرية بحوض سرت.

كما تم التطرق لاستراتيجية المؤسسة الوطنية للنفط لتطوير الاستكشافات الغازية البرية والبحرية، بغرض رفع معدلات إنتاج الغاز للاستجابة لزيادة الطلب على الغاز للسوق العالمية.

وأبدت الشركة البريطانية رغبتها في عقد لقاء عمل فني مع المؤسسة الوطنية للنفط، لمناقشة التفاصيل والجوانب الفنية لهذه الاستراتيجية وإمكانية مشاركتها تطوير بعض هذه الفرص.

وحضر الاجتماع مستشار رئيس مجلس ادارة المؤسسة الوطنية للنفط خليفة رجب عبدالصادق، والرئيس التنفيذي لشركة مرزق للخدمات النفطية، ونائب الرئيس التنفيذي لشركة بريتيش بتروليوم ويليام لين. (وال)

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