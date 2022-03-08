أخبار ليبيا24

أكد، وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية، محمد عون، فتح خطي إنتاج حقلي الشرارة والفيل بمنطقة الرياينة.

وأوضح عون، في تصريح لأخبار ليبيا 24، الإثنين، أنه تم التواصل مع آمر القاطع الجنوبي الغربي والخيرين من أهل المنطقة، بشأن فتح خطى إنتاج حقلي الشرارة والفيل. ولفت إلى الجهود أثمرت بفتح الصمامات.

وأضاف عون، أن وزارة النفط والغاز تابعت إغلاق خطي إنتاج حقلي الشرارة والفيل، حتى تم فتحها. وذلك حرصا منها على عدم المساس بقوت الليبيين، الذي يعتبر الدخل الوحيد للشعب الليبي.

وقف تصدير النفط

وأجاب عون، على سؤال مراسل وكالة أخبار ليبيا 24، عن وقف التصدير بعدد من الموانئ وفقاً لإعلان المؤسسة الوطنية للنفط الأيام الماضية بحجه سوء الأحوال الجوية تزامناً مع ارتفاع سعر النفط عالميا.

وقال، “قدمنا مذكرة للنائب العام حول إعلان المؤسسة الذي لم يكن صحيحا والحالة الجوية للموانئ كانت مناسبة للشحن”. معلقًا على الإغلاقات في هذا الوقت يعد مساسًا بقوت الليبيين.