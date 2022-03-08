“شكشك” يصدر منشور الديوان رقم (1) لسنة 2022م بشأن الالتزام بإجراءات التعاقد

قام رئيس ديوان المحاسبة طرابلس خالد شكشك، اليوم الإثنين، بإصدار منشور الديوان رقم (1) لسنة 2022م بشأن الالتزام بإجراءات التعاقد، والذي ينبه كافة الجهات الخاضعة لرقابة الديوان إلى التقيد بالجهات بالقوانين واللوائح المنظمة لإجراءات التعاقد بشكل عام وإجراءات التعاقد بطريق التكليف المباشر بشكل خاص.

كما طالب من خلال المنشور التقيد على وجه الخصوص بالالتزام بالحالات المنصوص عليها في المادة 10 من لائحة العقود الإدارية، وأيضاً الالتزام بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 68 من لائحة العقود الإدارية.

كذلك طالب بالالتزام بالمادة 23 من اللائحة الموحدة للتعاقد بالشركات النفطية، وإدراج الأسباب التي جعلت الجهة تلجأ إلى التعاقد بطريق التكليف المباشر واعتماد الإجراءات من رئاسة الوزراء لأنها المعنية دون غيرها بتقدير حالات التعاقد بطريق التكليف المباشر في الحالات التي يتطلب موافقتها.

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