وكيل هيئة الرقابة الإدارية يبحث ملف العلاج بالخارج

عقد وكيل هيئة الرقابة الإدارية “خالد ضو” اليوم الإثنين اجتماعاً مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، وبحضور كل من القائم بأعمال السفارة الليبية بجمهورية تونس ومدير إدارة الشؤون العلاجية بوزارة الصحة، ومدير الإدارة العامة للرقابة على القطاعات الخدمية والأمنية، واللجنة المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم ( 879) لسنة 2021م، والمكلفة بديوان العلاج بالخارج، واللجنة المشكلة من قبل مجلس الوزراء والمختصة بالتسكين والعلاج بالخارج .

كما تم خلال الاجتماع مناقشة الديون المتراكمة على ملف العلاج بالخارج، والعراقيل التي تواجه المرضى الليبيين والتي تفاقمت مؤخراً والتي وصلت إلى حد تهديدهم بإيقاف علاجهم بالخارج، وشدد وكيل الهيئة على ضرورة النظر في ملف علاج الليبيين بالخارج وايلاه الأهمية القصوى، من حيث تدليل كافة الصعوبات والعراقيل التي تواجه مرضانا، بتسديد الديون المستحقة على الدولة الليبية بأسرع وقت ممكن، وناشد وزارة الصحة بضرورة إتخاذ كافة الإجراءات الفورية والعاجلة لحلحلة مشاكل العلاج بالخارج .

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