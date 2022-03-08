وزرارة الاقتصاد تتخذ حزمة من الإجراءات في ظل ارتفاع أسعار الدقيق

طرابلس 08 مارس 2022 (وال) _ اتخذت وزرارة الاقتصاد والتجارة، حزمة من الإجراءات في ظل ارتفاع أسعار الدقيق، بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا، مما أدت إلى أرتفاع في أسعار القمح عالمياً.

هذا ووضعت الوزارة الإجراءات لتنفيذها في مواجهة ارتفاع اسعار سلعة الدقيق في السوق الليبي المحلي.

وتمثلت هذة الإجراءات في منح تسهيلات اعتمادية لشراء القمح والدقيق من المصرف المركزي، والتزام شركات المطاحن بتوفير مخزون سلعة الدقيق لمدة 3 أشهر، وتوسيع زراعة القمح في المناطق ومدن الجنوب الليبي، بالإضافة إلى إصدار قرار بإنشاء ديوان الحبوب من مجلس الوزراء، وتخصيص أموال لصالح صندوف موازنة الأسعار. (وال _ طرابلس) م ب / ه ع

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