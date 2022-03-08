صادرات تركيا إلى ليبيا خلال شهرين

أخبار ليبيا 24 – اقتصاد

بلغت صادرات تركيا إلى ليبيا خلال أول شهرين من العام الجاري، 456.7 مليون دولار أمريكي.

وأوضح مجلس الأعمال التركي الليبي التابع للجنة العلاقات التجارية الخارجية التركية في بيان. أن قيمة الصادرات إلى ليبيا في فبراير الفائت، بلغت 265.5 مليون دولار.

وأضاف البيان أن ليبيا استوردت من تركيا خلال فبراير الماضي. الألبسة الجاهزة والحبوب والبقول والبذور الزيتية ومنتجاتها والأثاث المنزلي والورق ومنتجات الغابات.

ولفت البيان إلى أنه من المتوقع أن يصل حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال 5 أعوام، إلى 15 مليار دولار.

صادرات يناير

وكانت صادرات تركيا إلى ليبيا قد سجلت زيادة بنسبة 89.2 في المئة خلال يناير الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2021.

وبحسب بيان لمجلس الأعمال التركي ـ الليبي، بلغت قيمة الصادرات التركية إلى ليبيا في يناير الماضي 192.6 مليون دولار.

وأكد البيان أن منتجات الأثاث والورق والغابات جاءت في مقدمة الصادرات التركية إلى ليبيا، وأن قيمتها بلغت 30.8 مليون دولار.

وجاءت الحبوب والبقول والبذور الزيتية ومشتقاتها في المركز الثاني بين الصادرات بقيمة 29.1 مليون دولار.

وارتفعت صادرات قطاع الدفاع والطيران التركي إلى ليبيا، الشهر المنصرم 4200 في المئة، والتبغ 3781 في المئة.

كما ارتفعت صادرات الزيتون وزيت الزيتون من تركيا إلى ليبيا بالشهر نفسه 3046 في المئة، مقارنة بيناير 2021.