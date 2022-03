أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط فتح الصمامات الواقعة في منطقة الرياينة على خط الشرارة-الزاوية بعد إقفالها من قبل مجموعات خارجة عن القانون وفق تعبيرها.

وأكدت المؤسسة في بيان لها بدء الضخ الساعة الواحدة فجرا، مشيرة إلى أنه لم يتم فتح صمام حقل الفيل بسبب التخريب وإزالة بعض المعدات من الصمام.

وقالت المؤسسة إن أعمال التخريب طالت الصمامات الأمر الذي أدى الى تدخل فرق الصيانة بشركة أكاكوس لإصلاح وتغيير الأجزاء المعطوبة بالصمام وإعادة فتحه وفقا للمعاير الفنية ومعايير السلامة اللازمة بالخصوص.

وشكرت المؤسسة كل الذين ساهموا في فتح الصمامات وعودة الإنتاج وعلى رأسهم غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية وآمرها اللواء أسامة الجويلي الذي كان حريصا على إنفاذ القانون ومعاقبة الجناة.

المصدر: المؤسسة الوطنية للنفط

The post فتح صمامات الرياينة واستئناف الإنتاج بحقل الشرارة ورفع حالة القوة القاهرة appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار