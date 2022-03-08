استمرار ارتفاع الدولار..«المركزي» يعلن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار (الثلاثاء 08 مارس 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الثلاثاء 08 مارس 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.6627 دينار.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.0628 دينار، والجنيه الاسترليني 6.1114 دينار، والليرة التركية 0.3222 دينار، والدولار الكندي 3.6337 دينار ليبي، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2427 دينار، والدرهم الإماراتي 1.2695 دينار، والدينار التونسي 1.5714 دينار ليبي، والدرهم المغربي 0.4709 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الثلاثاء 08 مارس 2022: