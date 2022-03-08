حقل الفيل.. عودة الإنتاج وضخ النفط تجاه ميناء مليتة

أعلنت إدارة حقل الفيل النفطي، في وقت مبكر الثلاثاء، عن عودة عمليات الإنتاج وبدء ضخ النفط إلى ميناء مليتة، غرب البلاد، بعد ساعات من إعادة فتح الصمام في الرياينة.

وتوقف الحقل الذي ينتج 60 ألف برميل يوميًا و تشغله وتشرف عليه شركة مليتة للنفط والغاز عن العمل الأسبوع الماضي، بعد تنفيذ عناصر تابعين لحرس المنشآت النفطية إغلاق في صمام الرياينة، مطالبين الحكومة بصرف مرتباتهم المتأخرة وتحسين بيئة العمل والنظر في حقوقهم

وتسببت الإغلاقات التي دفعت أيضًا حقل الشرارة للتوقف؛ في خسائر مالية قدرها 160 مليون دينار وخفض الإنتاج إلى ما دون مليون برميل.

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