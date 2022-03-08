رفع حالة القوة القاهرة عن حقل الشرارة.. وبدء الإنتاج

رفعت مؤسسة النفط حالة القوة القاهرة، وأعلنت عن فتح صمامات الرياينة واستئناف الإنتاج بحقل الشرارة.

وأفادت مؤسسة النفط، في بيان لها، أن عمليات ضخ النفط الخام بدأت تسير، الإثنين، بشكل تدريجي عند الساعة الواحدة فجرًا، مشيرةً إلى أن الفرق الفنية التابعة لها أجرت أعمال صيانة للصمام الذي تعرض للتخريب على يد مجموعات خارجة عن القانون، وفقًا للبيان.

وسبق أن أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، الأحد، حالة القوة القاهرة عن حقلي الشرارة والفيل؛ بسبب الإغلاقات التي تسببت في فقدان 330 ألف برميل يوميًا، وتكبد خسائر تجاوزت الـ 160 مليون دينار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية