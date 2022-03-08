واشنطن تدرس حظر النفط الروسي.. وألمانيا مترددة

أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي عزم الكونغرس اعتماد عشرة مليارات دولار هذا الأسبوع كمساعدات لأوكرانيا، مضيفةً أن “مجلس النواب يدرس حاليا قوانين قوية ستزيد من عزلة روسيا عن الاقتصاد العالمي، بما في ذلك حظر استيراد النفط الروسي.

من جهته، أكد المستشار أولاف شولتس أن أوروبا “تعمدت” استثناء إمدادات الطاقة الروسية من العقوبات لأن ذلك “سينعكس بشدة على اقتصاد الدول الأوروبية”، لافتًا إلى أن واردات الطاقة الروسية أساسية لحياة الأوروبيين اليومية، في ظل استيراد 40% من حاجات الاتحاد من روسيا.

وذكر أنه يتم البحث عن بدائل لكن هذا لا يمكن أن يتم بين ليلة وضحاها. وحذرت وزيرة خارجيته أنالينا بيربوك، من أن احتياطات الطاقة قد لا تكفي أكثر من ثلاثة أسابيع.

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