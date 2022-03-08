المؤسسة الوطنية للنفط تعلن رفع القوة القاهرة عن حقل الشرارة واستئناف الإنتاج فيه

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن فتح الصمامات الواقعة في منطقة الرياينة على خط الشرارة – الزاوية بعد إقفالها من قبل مجموعات خارجة عن القانون.

وأكدت المؤسسة، عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك، أنه تم رفع حالة القوة القاهرة وبدء الضخ في الواحدة فجرا، لافتا إلى أنه لم يتم فتح صمام الفيل؛ بسبب التخريب وإزالة بعض المعدات من الصمام.

وأشارت المؤسسة إلى أنه تسبب المقفلون في أعمال تخريب لحقت بالصمامات؛ الأمر الذي أدى إلى تدخل فرق الصيانة بشركة “اكاكوس” لإصلاح وتغيير الأجزاء المعطوبة بالصمام وإعادة فتحه.

وكانت المؤسسة قد أعلنت في وقت سابق بأن إغلاق صمامات ضخ الخام من حقلي الشرارة، والفيل، تتسبب في فقدان 330 ألف برميل في اليوم، وخسارة يومية تتجاوز 160 مليون دينار ليبي.

يذكر أن المؤسسة الوطنية للنفط كانت قد أكدت أن عصابات مشبوهة بقيادة المدعو “محمد القرج” هي المسؤولة عن إغلاق الحقلين.