إدارة مشروع النهر الصناعي تصف بلديات الواحات “بالمدن النموذجية” 

أوجلة 08 مارس 2022 (وال) _ أطلق جهاز تنفيذ المشروعات بمشروع النهر الصناعي على مدن و بلديات “الواحات جالو، أوجلة” مصطلح ” المدن النموذجية”، وذلك لمرور خط النهر الصناعي على المزارع، وعدم الإعتداء عليه من قبل أهالي مدينتي جالو وأوجلة.

وأرسل الجهاز فريقاً إعلاميا لتوثيق وتصوير الخط الذي يمر على أكبر مزارع النخيل “بأوجلة وجالو”، لتوثيق عدم وجود أي إعتداء يذكر على خطوط النهر، والذي تعرض للإعتداء أكثر من مرة في العديد من المدن الليبية.

وفي تصريح _ لوكالة الأنباء الليبية _ قال الإعلامي (المبروك الأوجلي) أن هذا الحرص يرجع إلى ثقافة ورقي أهالي بلديتي (أوجلة وجالو)، وأن الخط يشق أكبر مزارع للنخيل، وعلى الرغم من ذلك حافظ الأهالي عليه من كافة أشكال الإعتدات سواء الإعتداءت التخريببة، أو الإعتداءت التي ترمي إلى توصيلات غير شرعية من الخطوط الرئيسية المارة على واحات النخيل

ومن جانبه، أثنى مدير مكتب تشغيل السرير المهندس (محمد المصري) على حرص ووعي أهالي مدن الواحات، مؤكداً ان هذه التسمية تليق فعلاً بهم، داعياً كل المناطق والمدن بالإقتداء بأهالي بلديات الواحات، ومراعاة المصلحة العامة وعدم الإعتداء على خطوط النهر الصناعي والذي يسقي معظم أنحاء البلاد. (وال _ أوجلة) ع م / ه ع

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