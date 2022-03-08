اقتصاد

المنفي يستعرض الأوضاع المالية لحكومة الوحدة مع المبروك

تم النشر منذُ 27 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مع وزير المالية بحكومة الوحدة خالد المبروك الأوضاع المالية للحكومة في ظل التطورات والمتغيرات التي تشهدها الساحة الدولية.

ونوقشت، خلال اللقاء الذي عقد الثلاثاء في العاصمة طرابلس، الوسائل الممكنة للتخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية على المواطن بشكل خاص، إلى جانب الحالة الاقتصادية في البلاد بشكل عام.

وشهد اللقاء استعراض المختنقات المالية التي تعترض بعض القطاعات في الدولة، فضلاً عن التأكيد على استمرارية الوفاء بالتزامات الحكومة، وفق ما أورده الموقع الرسمي للمجلس الرئاسي على منصة “فيس بوك”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك