المنفي يستعرض الأوضاع المالية لحكومة الوحدة مع المبروك

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مع وزير المالية بحكومة الوحدة خالد المبروك الأوضاع المالية للحكومة في ظل التطورات والمتغيرات التي تشهدها الساحة الدولية.

ونوقشت، خلال اللقاء الذي عقد الثلاثاء في العاصمة طرابلس، الوسائل الممكنة للتخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية على المواطن بشكل خاص، إلى جانب الحالة الاقتصادية في البلاد بشكل عام.

وشهد اللقاء استعراض المختنقات المالية التي تعترض بعض القطاعات في الدولة، فضلاً عن التأكيد على استمرارية الوفاء بالتزامات الحكومة، وفق ما أورده الموقع الرسمي للمجلس الرئاسي على منصة “فيس بوك”.

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