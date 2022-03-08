“العابد” يبحث سُبل التعاون مع المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي

عقد وزير العمل والتأهيل “علي العابد” بمكتبه بديوان الوزارة بطرابلس اليوم الثلاثاء اجتماعاً مع المدير العام للمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي “محمود الفطيسي”، وذلك لبحث سُبل التعاون والتكامل بين الوزارة والمجلس وبحضور مدير مكتب الخبراء والتعاون الدولي بالوزارة وعدد من مديرو الإدارات بالمجلس.

وأكد العابد على أهمية التعاون مع المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي لتحقيق دعم البرامج والأنشطة فيما يخص التدريب والتأهيل وبيئة العمل، والتعاون فيما يتعلق بالبرامج والأنشطة المشتركة في مجالات العمل، بالإضافة إلى الاستعانة بخبرات المجلس والتشاور معه لمواكبة كافة التطورات العلمية الحديثة كما أبدى مدير المجلس باستعداده للتعاون الكامل مع الوزارة خدمة للصالح العام .

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