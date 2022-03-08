عون لــ218: الإنتاج النفطي يرتفع مجدداً بعد تشغيل الحقول المتوقفة

وزير النفط والغاز محمد عون لــ218: ارتفاع الإنتاج العام من النفط إلى 1.100مليون برميل يوميا بعد تشغيل حقلي الشرارة والفيل

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