اقتصاد

عون لــ218: الإنتاج النفطي يرتفع مجدداً بعد تشغيل الحقول المتوقفة

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وزير النفط والغاز محمد عون لــ218: ارتفاع الإنتاج العام من النفط إلى 1.100مليون برميل يوميا بعد تشغيل حقلي الشرارة والفيل

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قناة 218 الليبية

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