بلغت الصادرات التركية إلى ليبيا 456.7 مليون دولار أمريكي خلال أول شهرين من العام الجاري 2022.

وبيّن مجلس الأعمال التركي الليبي التابع للجنة العلاقات التجارية الخارجية التركية في بيان أن قيمة الصادرات إلى ليبيا في شهر فبراير الماضي بلغت 265.5 مليون دولار.

وأضاف البيان أنّ ليبيا استوردت من تركيا خلال شهر فبراير الماضي الألبسة الجاهزة والحبوب والبقول والبذور الزيتية ومنتجاتها والأثاث المنزلي والورق ومنتجات الغابات.

ولفت البيان إلى أنّ التقديرات تشير إلى أن حجم التبادل التجاري سيصل بين البلدين إلى 15 مليار دولار خلال 5 أعوام القادمة.

وقد ارتفع حجم التبادل التجاري بين ليبيا وتركيا بنسبة %43‎ عامي خلال العامين الماضيين وفق بيانات مجلس الأعمال التركي الليبي نهاية العام الماضي

The post التبادل التجاري بين ليبيا وتركيا يتجاوز نصف مليار دولار appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا