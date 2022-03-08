“ابو جناح” يتضامن مع العاملين بمراكز العزل والفلترة في المطالبة بحقوقهم المشروعة

قامَ وزير الصحة المكلف «رمضان أبوجناح» ،اليوم الثلاثاء، باجتماع مع ممثلين عن العاملين بمراكز العزل والفلترة، بحضور وكيل وزارة الصحة لشؤون المراكز الطبية السيد ومدير إدارة الطوارئ الصحية ورئيس لجنة التدقيق والمراجعة الخاصة بمراكز العزل والفلترة، ومسؤول مكافآت العاملين بالجائحة.

وقد استمع “أبو جناح” ، للمطالب التي قدمها ممثلي العاملين بمراكز العزل والفلترة، والمتمثلة في تأخر صرف المكافآت المالية.

كما استعرض ممثلي العاملين بمراكز العزل والفلترة، المشاكل والصعوبات التي يتعرض لها العاملين في القطاع الصحي، واحتياجاتهم الضرورية والأساسية.

وأكد الوزير عن تضامنه التام مع العاملين بمراكز العزل والفلترة، في المطالبة بحقوقهم المشروعة، مؤكدًا على سعيه لتحقيقها، واستعداده التام لإيصال مطالب العاملين بمراكز العزل والفلترة إلى الجهات المعنية، وإتمام إجراءات صرف مستحقاتهم في القريب العاجل.

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